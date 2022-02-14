В Башкирии впервые за 8 лет зарегистрирован миграционный прирост населения

За январь-ноябрь 2021 года миграционный прирост населения в Башкирии составил 7 963 человек

В Башкирии впервые за восемь лет зарегистрирован миграционный прирост населения – в том числе за счет трудовых переселенцев из других регионов. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 14 февраля сообщила министр труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

– Если с 2014 года число уехавших на заработки превышало число прибывших в регион, то с июня 2021 года зафиксировали прирост на 330 человек. Все последующие месяцы показатель демонстрирует устойчивый рост, – рассказала чиновница.

По ее данным, за январь-ноябрь 2021 года миграционный прирост населения в Башкирии составил 7 963 человека. Максимальная убыль – «минус» 8 858 – фиксировалась в республике в 2018 году.

– Башкортостан в 2021 году установил три рекорда. Впервые за восемь лет зафиксировали миграционный прирост населения. Впервые с 2000 года – положительное сальдо миграции из других регионов России, которое составило 265 человек. Также впервые за пять лет – положительное сальдо образовательной миграции с ростом 2 740 человек, – добавила министр.

Ранее «КП-Уфа» писала, что численность населения Башкирии за 2021 год сократилась на 12,7 тыс. человек.