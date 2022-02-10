За год численность населения в Башкирии сократилась на 12,7 тыс. человек

Сокращение численности населения происходит в регионе уже шесть лет подряд

За 2021 год численность населения Башкирии сократилась на 12,7 тыс. человек. 1 января 2022-го в республике было зарегистрировано 4 млн 1. тыс. жителей: 2,51 млн городского населения и 1,48 млн – сельского. Об этом 8 февраля сообщил Башстат.

Сокращение численности населения происходит в регионе уже шестой год подряд: 1 января 2016 года в республике было 4,07 млн жителей, в 2017 – 4,06, в 2019 – 4,05, в 2020 – 4,03 и в 2021 – 4,01. Самое резкое уменьшение числа граждан регистрировалось в 2020 году – «минус» 24,3 тыс. человек.

Ранее Росстат передал, что по итогам 2021 года рост смертности в Башкирии составил 11% – скончались более 66 тыс. человек.