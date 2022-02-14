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Общество14 февраля 2022 8:51

По Уфе начал ездить новый автобусный маршрут №167

Он курсирует между Черниковкой и аэропортом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Сегодня, 14 февраля, в Уфе запустили новый автобусный маршрут. Ему дали номер 167. Он курсирует между Черниковкой и аэропортом. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр транспорта Башкирии Александр Булушев.

– В процессе обкатки маршрута производится собеседования со всеми пассажирами. Мы хотим уточнить трассировку маршрута, чтобы закрыть самые проблемные участки. Сегодня после обеда мы объявим в прессе конкретные параметры маршрута, чтобы люди понимали, по каким остановкам следует новый маршрут. – сказал чиновник.

Напомним, новый маршрут обслуживает частный перевозчик «Автомиг». Для рейса между Черниковкой и аэропортом предприятие закупило 35 автобусов.