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Общество10 февраля 2022 11:44

В Уфе появится новый автобусный маршрут из Черниковки в аэропорт через оба проспекта

Рейс запустят 14 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе 14 февраля появится новый автобусный маршрут. Он будет проходить из Черниковки в аэропорт через проспекты Октября и Салавата Юлаева. Для рейса были закуплены 35 машин. Об этом 10 февраля в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Маршрут новый, мы его протестируем. Возможны по просьбам пассажиров и корректировки, – написал руководитель региона. – Автобусы эти экологичные, на газе. Они большого класса, низкопольные. Это очень удобно для городских маршрутов.

Хабиров подчеркнул, что маршрут будет обслуживать частный перевозчик. Он купил новые автобусы по просьбе властей республики.

В мэрии башкирской столицы «КП-Уфа» сообщили, что новый рейс еще «до конца не согласован», поэтому сейчас наверняка сказать нельзя, через какие остановки он будет пролегать.