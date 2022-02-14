Хабиров прокомментировал отставку Ратмира Мавлиева с должности мэра Нефтекамска

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал досрочную отставку Ратмира Мавлиева с должности мэра Нефтекамска и его назначение на пост градоначальника столицы республики Уфы. Пояснения руководитель региона дал во время оперативного совещания в местном правительстве 14 февраля.

– Буквально в 11:00 состоялось заседание Горсовета Нефтекамска, где были досрочно прекращены полномочия главы администрации Ратмира Мавлиева в связи с переходом на новую работу. Я бы хотел поблагодарить его за работу – ту динамику, которую набрал Нефтекамск. […] Решением Совета обязанности главы Нефтекамска возложены на первого заместителя главы города Эльдара Валидова. Мы вам желаем успехов. - сказал Хабиров.

Он также добавил, что предложил Мавлиеву стать мэром Уфы. Сегодня в 17:00 в местном Горсовете состоится заседание, на котором депутаты назначат чиновника исполняющим обязанности главы администрации башкирской столицы.