В Башкирии снизилась заболеваемость вирусными гепатитами

В 2021 году снизилась заболеваемость инфекционными заболеваниями печени – вирусными гепатитами. Информацию об этом со ссылкой на Росздравнадзор опубликовали журналисты Ufacitynews.ru.

По опубликованным данным, в прошлом году гепатит А выявили у 29 местных жителей, гепатит В – у двоих, гепатит С – у четверых. В 2020 года гепатит А нашли у 40 человек, В – у четверых, С – у шестерых. Заболеваемость в 2021 год снизилась на 28%, 50% и 33% соответственно.

Отмечается, что гепатитом А в прошлом году заразились шестеро детей, в 2020 – пятеро. Другие виды гепатита среди детского населения зарегистрированы не были.