Самое ядовитое место Уфы начнут рекультивировать в 2022 году

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Накануне глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступила с докладом в Совете Федерации, где заявила о том, что рекультивация самого ядовитого места в Уфе начнется уже в этом году. Речь идет о печально известном заводе «Уфахимпром» в Новоалександровке.

В прошлом году сотрудники Росприроднадзора обследовали территорию ныне закрытого завода и подготовили план рекультивации шламонакопителей, где содержатся ядовитые отходы. Позднее Светлана Радионова провела встречу с мэром Уфы Сергеем Грековым, где было объявлено, что проект рекультивации «Химпрома» входит в топ-5 приоритетных проектов федеральной программы «Генеральная уборка».

- На сегодняшний момент площадка полностью обследована. Нам понятно, что с ней делать. И я думаю, что в этом году начнется фактическая работа, – заявила на заседании Совета Федерации Светлана Радионова.

Таким образом, рекультивация «Уфахимпрома» должна начаться уже в 2022 году.