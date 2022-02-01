В мэрии раскрыли дату начала восстановления земли под «Уфахимпромом», где случилась фенольная трагедия

Прошлым летом территорию закрытого завода посетили специалисты Росприроднадзора

Накануне в уфимской мэрии состоялось очередное оперативное совещание, где чиновники подвели промежуточные итоги работы по некоторым вопросам и поделились далеко идущими планами. Среди прочего, стоит отметить громкое заявление сити-менеджера Сергея Грекова о предстоящей рекультивации печально известного завода «Уфахимпром». По словам мэра, план по ликвидации загрязнения на территории предприятия вошел в пятерку проектов федеральной программы Министерства экологии России «Генеральная уборка».

– Вчера в Москве была рабочая встреча с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Мы рассмотрели ряд важнейших для города Уфы вопросов. Первый вопрос рекультивация «Уфахимпрома», второй – реконструкция полигона «Черкассы». Что касается «Химпрома», то, как вы уже знаете, Светлана Геннадьевна была у нас прошлой весной и посетила эту площадку и взяла этот объект под личный контроль, - рассказал Греков на оперативном совещании во вторник, 1 февраля.

По словам мэра Уфы, 21 февраля 2022 года состоится повторная встреча с Радионовой, где будут определены источники финансирования рекультивации территории «Уфахимпрома».

- Наша основная задача, которую перед нами ставит Радий Хабиров (глава Башкирии – Ред.), – до 2024 года мы должны приступить к рекультивации этого объекта. Это болячка, которой уже 30 лет, и необходимо к 450-летию города начинать ее лечить. – заявил Сергей Греков.

Напомним, из-за аварии на этом предприятии в 1989 году в систему водоснабжения города попал фенол. Произошедшее ЧП в итоге окрестили «фенольной катастрофой», от ее последствий пострадали более 600 тысяч человек.

Тогда в результате техногенной аварии произошла утечка фенола в реку Шугуровка, которая, в свою очередь, впадает в Уфимку. В итоге, опасное вещество оказалось в водозаборе, и вода оттуда попросту стала непригодной для любого использования.

Всего за период работы предприятия в восьми шламонакопителях общей площадью почти 15 гектаров собрано свыше 412 тысяч кубометров опасных отходов.