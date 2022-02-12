Число заболевших коронавирусом в Башкирии перевалило за 157 тысяч, за сутки скончались 19 человек

Количество пациентов с коронавирусом в Башкирии продолжает увеличиваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество заболевших ковидом в Башкирии с начала пандемии перевалило за 157 тысяч человек. Только за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 3257 человек. Как сообщает Минздрав республики, от ковида и его последствий за сутки скончались 19 пациентов.

На данный момент общее число подтвержденных случаев коронавируса в Башкирии с начала пандемии составляет 157 417 человек. Выписались с полным выздоровлением за это же время 134 134 пациента. За прошедшие сутки вылечились 2434 пациента.

Что касается вакцинации, то на данный момент двумя компонентами вакцины привились 2,417 млн жителей Башкирии, сообщает региональный оперштаб.

Количество заражений коронавирусом в республике продолжает расти. В этой связи власти вводят новые ограничения. Так, мэр Уфы запретил горожанам собираться в помещениях более чем по 30 человек.