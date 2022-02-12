Мэр Уфы запретил собираться горожанам больше, чем по 30 человек в помещении

Фото: Рустем Ахунов

Накануне мэр Уфы Сергей Греков подписал постановление, согласно которому жителям города запрещено собираться в помещениях в количестве более 30 человек. Виной всему нестабильная эпидемиологическая обстановка – количество заражений коронавирусом продолжает расти. Указ главы городской администрации появился на официальном сайте уфимской мэрии, его подписали еще 10 февраля.

В документе говорится, что в целях недопущения распространения коронавируса на неопределенный срок переносятся все фестивали, смотры и конкурсы, а также другие культурно-массовые мероприятия. Вплоть до особого распоряжения.

Кроме того, мэр Уфы постановил запретить собрания трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством работников или приглашенных свыше 30 человек. Такие меры также будут действовать до особого распоряжения.

В своем решении мэрия Уфы ссылается на действующий «антиковидный» указ главы Башкирии Радия Хабирова.