Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 февраля 2022 9:40

В Башкирии на трассе столкнулись фура и легковушка, один человек погиб

Смертельное ДТП произошло в Мишкинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 12 февраля, в Мишкинском районе республики произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на 17 километре региональной трассы Бирск-Тастуба-Сатка столкнулись «Renault Logan» и грузовик «MAN». По данным дорожной полиции в результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Дорожным полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшей аварии. Разбирательство уже началось, пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 февраля, в Башкирии произошла авария с участием внедорожника и большегруза. В результате ДТП скончался 35-летний водитель «Mitsubishi Pajero».