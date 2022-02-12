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Происшествия12 февраля 2022 7:00

В Башкирии на трассе столкнулись внедорожник и большегруз: один человек погиб, двое пострадали

Авария произошла в Иглинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 11 февраля, в третьем часу дня на трассе М-5 «Урал» произошла смертельная авария. По данным ГИБДД по Башкирии, на 1507 километре трассы, на территории Иглинского района, столкнулись внедорожник «Mitsubishi Pajero» и большегруз «DAF». В результате аварии 35-летний водитель японского внедорожника скончался на месте происшествия.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в ДТП пострадали также двое пассажиров внедорожника: девушку и парня срочно госпитализировали в больницу. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

Всего по данным Госавтоинспекции в Башкирии за прошедшие сутки произошло шесть автомобильных аварий, в которых погибли два человека и еще 11 получили различные травмы.