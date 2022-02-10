Руководитель администрации Хабирова заразился коронавирусом

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Исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Радия Хабирова Урал Кильсенбаев заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях 9 февраля. По его словам, он заболел COVID-19 впервые.

– Близкие по два раза перенесли [коронавирус]. Но вот и он до меня дошёл. Благодаря своевременной вакцинации переношу легко, работаю дистанционно! Берегите себя и окружающих! – написал Кильсенбаев.

Напомним, сейчас на больничном находятся 12% штата администрации главы Башкирии. Это данные пресс-службы.