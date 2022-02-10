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Здоровье10 февраля 2022 13:00

Руководитель администрации Хабирова заразился коронавирусом

Урал Кильсенбаев переносит инфекцию в легкой форме и работает дистанционно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Радия Хабирова Урал Кильсенбаев заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях 9 февраля. По его словам, он заболел COVID-19 впервые.

– Близкие по два раза перенесли [коронавирус]. Но вот и он до меня дошёл. Благодаря своевременной вакцинации переношу легко, работаю дистанционно! Берегите себя и окружающих! – написал Кильсенбаев.

Напомним, сейчас на больничном находятся 12% штата администрации главы Башкирии. Это данные пресс-службы.