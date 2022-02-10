На больничный ушли 12% сотрудников администрации Хабирова

12% сотрудников администрации главы Башкирии Радия Хабирова находятся на больничном. Об этом «КП-Уфа» 10 февраля сообщила пресс-секретарь Диана Ихсанова.

– Не все [ушли на больничный] в связи с коронавирусной инфекцией – есть, к сожалению, и другие болезни. Я бы не сказала, что это большие цифры для такого эпидемиологического периода [по данным Роспотребнадзора на 7 февраля эпидпорог в Башкирии превышен на 380%], – передали в пресс-службе администрации главы республики.

Сам Хабиров, по словам Ихсановой, «чувствует себя хорошо» и не болеет. Она добавила, что «работа не останавливается» и ведется «в штатном режиме». Все совещания при этом проходят в формате видеоконференцсвязи.