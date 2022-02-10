В Уфе будут судить слесаря, который трубой забил мужчину и больше месяца прятал его труп дома

фото: СК РБ

В Уфе будут судить 49-летнего местного жителя, который до смерти избил мужчину и больше месяца хранил его труп на балконе своей квартиры. Об этом 10 февраля сообщил Следственный комитет Башкирии.

Как ранее писала «КП-Уфа», преступление произошло 17 сентября 2021 года. Обвиняемый, который на тот момент работал слесарем, и 34-летний потерпевший познакомились на улице. Первый пригласил второго к себе домой выпить. Во время застолья между ними завязалась ссора. Конфликт перерос в драку, во время которой хозяин квартиры металлической трубой несколько раз ударил по голове гостя, а потом лег спать. От полученных травм последний скончался.

Спустя несколько дней злоумышленник упаковал труп в полиэтилен и посыпал его известкой, после чего спрятал на балконе. В течение месяца он так и жил вместе с телом убитого: по утрам как ни в чем не бывало уходил на работу, а вечером возвращался домой.

30 сентября погибшего пропавшим без вести объявила его сожительница. Делом заинтересовался СК Башкирии. Сыщики допросили знакомых потерпевшего и обошли район, в котором он жил. Следователи выяснили, что последний раз его видели в компании мужчины, подрабатывающего слесарем. Во время осмотра квартиры последнего они и обнаружили труп.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против него направлено в суд.