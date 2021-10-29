В Уфе слесарь больше месяца прятал на балконе труп убитого мужчины

фото: СК РБ

Слесарь из Уфы убил на съемной квартире мужчину и прятал его тело на балконе больше месяца. Погибшего все это время искала сожительница и полиция. Об этом сообщили в МВД и Следственном комитете Башкирии.

30 сентября в полицию обратилась уфимка. Она рассказала, что без вести пропал ее 34-летний сожитель – он ушел из дома 16 сентября, и с тех пор женщина его не видела. Правоохранителям горожанка рассказал, что ее приятель пропадал и раньше, но всегда возвращался. После подачи заявления Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Сыщики допросили знакомых пропавшего, обошли дворы в районе, где он жил, проанализировали данные телефонных разговоров – и в конечном счете вышли на подозреваемого. Им оказался 49-летний слесарь – он проживал в том же районе, и именно с ним свидетели последний раз видели потерпевшего.

– В ходе осмотра съемной квартиры по месту жительства подозреваемого на балконе обнаружено тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, упакованное в полиэтилен, – передали в СК РБ. – Вскоре злоумышленник был задержан по месту работы и, после предъявления собранных доказательств, сознался в убийстве.

По версии следствия, убийство произошло 17 сентября. Подозреваемый и потерпевший познакомились на улице, и первый пригласил второй к себе домой выпить. Во время застолья между ними завязалась ссора на бытовой почве. Конфликт перерос в драку, в ходе которой хозяин квартиры металлической трубой несколько раз ударил по голове гостя, а потом лег спать. От полученных травм последний скончался. Спустя несколько дней злоумышленник упаковал труп в специально купленный полиэтилен и посыпал его известкой, после чего спрятал на балконе. В течение месяца слесарь так и жил вместе с телом убитого. По утрам он как ни в чем не бывало уходил на работу, а вечером возвращался домой.

Сейчас труп потерпевшего находится на судмедэкспертизе. С задержанным все еще работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.