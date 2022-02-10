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Общество10 февраля 2022 3:45

Башкирию накроет метель со снежными накатами и гололедицей

Источник:kp.ru
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Башгидрометцентр сообщил, что 10 и 11 февраля в республике ожидаются снежные заносы, снег, накаты и гололедица. Также в прогнозе стоит порывистый ветер и метель.

Сегодня, 10 февраля, пообещали небольшой снег, метели и снежные накаты. Температура воздуха составит -5,-10°. 11 февраля ночь также будет снежной с метелями и снежными накатами. То же самое ожидает жителей региона и днем. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем -3,-8°.