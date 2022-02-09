Под Уфой бродячая собака покусала ноги 21-летней девушки

острадавшая обратилась в травмпункт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Уфимском районе Башкирии бродячая собака из стаи покусала ноги 21-летней местной жительницы Ильяны Бадретдиновой. Пострадавшая обратилась в травмпункт. Инцидент произошел в деревне Кириллово. Об этом сообщает БСТ.

По словам Ильяны, свора из четырех животных начала рычать на нее, когда она проходила мимо. В какой-то момент один из псов вцепился в ноги девушки, но она смогла отбиться. Бадретдинова отмечает, что ее семье всегда приходится провожать младшего брата до школы и обратно, поскольку в случае нападения стаи собак он ничего не сможет сделать.

Глава Уфимского района Вилорий Угаров после инцидента заявил, что муниципалитету не хватает денег на отлов бродячих животных: «Год только начался, 88 собак уже отловили. Нам денег хватит на отлов 388 собак. Мы отловим их за 4 месяца, дальше что?» – сокрушается чиновник. Он добавил, что не имеет права выделять средства местного бюджета на эти цели, поскольку соответствующие полномочия переданы регионам.

Напомним, ранее в центре Уфы стая собак погналась за школьником. Псов отогнал дворник.