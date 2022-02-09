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Здоровье9 февраля 2022 8:45

В Башкирии закончилась вакцина от COVID-19 для детей

Дата новой поставки до сих пор неизвестна
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вакциной "Спутник М" в Башкирии привили порядка 2,8 тыс. детей

Вакциной "Спутник М" в Башкирии привили порядка 2,8 тыс. детей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии сегодня, 9 февраля, закончилась вакцина от коронавируса «Спутник М», которой прививают детей от 12 до 17 лет. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что о дате новой поставке препарата до сих пор ничего неизвестно.

Запасы вакцины «Спутник М» иссякли за две недели – 2,8 тыс. доз поступили в республику 24 января. Накануне в Минздраве рассказали, как дети и подростки переносят прививку.