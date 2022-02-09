В Башкирии закончилась вакцина от COVID-19 для детей

Вакциной "Спутник М" в Башкирии привили порядка 2,8 тыс. детей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии сегодня, 9 февраля, закончилась вакцина от коронавируса «Спутник М», которой прививают детей от 12 до 17 лет. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что о дате новой поставке препарата до сих пор ничего неизвестно.

Запасы вакцины «Спутник М» иссякли за две недели – 2,8 тыс. доз поступили в республику 24 января. Накануне в Минздраве рассказали, как дети и подростки переносят прививку.