В Башкирии от COVID-19 вакцинировались более 2,4 тыс. детей

По данным Минздрава Башкирии, дети хорошо переносят вакцину от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по состоянию на 8 февраля от коронавируса вакциной «Спутник М» привились 2 427 детей от 12 до 17 лет включительно. Об этом на профильном брифинге сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– Вакцина «Спутник М» практически вся израсходована на сегодня. Остается высокий спрос и доверие населения к результатам вакцинации детей от коронавируса. – сказала чиновница. – Дети хорошо переносят вакцину. Очень редко встречаются случаи подъема температуры. Чаще всего местные реакции.

Полностью привились от COVID-19 в Башкирии 2,23 млн человек. Для достижения планового показателя по коллективному иммунитету необходимо, чтобы вакцину сделали как минимум 2,48 млн жителей.