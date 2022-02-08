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Здоровье8 февраля 2022 12:37

В Башкирии от COVID-19 вакцинировались более 2,4 тыс. детей

В Минздраве заявили, что прививка «Спутник М» «практически вся израсходована»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По данным Минздрава Башкирии, дети хорошо переносят вакцину от COVID-19

По данным Минздрава Башкирии, дети хорошо переносят вакцину от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по состоянию на 8 февраля от коронавируса вакциной «Спутник М» привились 2 427 детей от 12 до 17 лет включительно. Об этом на профильном брифинге сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– Вакцина «Спутник М» практически вся израсходована на сегодня. Остается высокий спрос и доверие населения к результатам вакцинации детей от коронавируса. – сказала чиновница. – Дети хорошо переносят вакцину. Очень редко встречаются случаи подъема температуры. Чаще всего местные реакции.

Полностью привились от COVID-19 в Башкирии 2,23 млн человек. Для достижения планового показателя по коллективному иммунитету необходимо, чтобы вакцину сделали как минимум 2,48 млн жителей.