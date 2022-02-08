Гульназ Асаева выпустила новую песню и уехала из России

Роль хранительницы очага не мешает ей заниматься бизнесом и записывать новые треки.

Вчера, 7 февраля, Гульназ Асаева презентовала свою новую песню «Дуслар» («Друзья») на татарском языке, а затем уехала из России. Со слов певицы, слова для нового трека написал ее супруг Вильдан. Песня сразу полюбилась поклонницам певицы – ее стали благодарить за трогательные и нужные слова в ней, записывать с песней сторис и отмечать Гульназ.

Сама же Гульназ сейчас находится в Турции. Девушка отправилась совмещать приятное с полезным – отдыхать и проходить обучение в сетевой компании.

- Мы уже заселились, сейчас пойдем кушать. Погода тут холодная. Как март-апрель у нас примерно, - рассказывает в сторис певица.

Отметим, что молодая исполнительница в октябре 2021 года стала мамой. Однако роль хранительницы очага не мешает ей заниматься бизнесом и записывать новые треки. Асаева со времен самоизоляции по коронавирусу начала заниматься сетевым бизнесом вместе со своим мужем Вильданом.