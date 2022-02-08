Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды8 февраля 2022 14:19

Гульназ Асаева выпустила новую песню и уехала из России

Слова для нового трека написал ее супруг Вильдан
ИРИНА ЗИМИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Роль хранительницы очага не мешает ей заниматься бизнесом и записывать новые треки.

Роль хранительницы очага не мешает ей заниматься бизнесом и записывать новые треки.

Вчера, 7 февраля, Гульназ Асаева презентовала свою новую песню «Дуслар» («Друзья») на татарском языке, а затем уехала из России. Со слов певицы, слова для нового трека написал ее супруг Вильдан. Песня сразу полюбилась поклонницам певицы – ее стали благодарить за трогательные и нужные слова в ней, записывать с песней сторис и отмечать Гульназ.

Сама же Гульназ сейчас находится в Турции. Девушка отправилась совмещать приятное с полезным – отдыхать и проходить обучение в сетевой компании.

- Мы уже заселились, сейчас пойдем кушать. Погода тут холодная. Как март-апрель у нас примерно, - рассказывает в сторис певица.

Отметим, что молодая исполнительница в октябре 2021 года стала мамой. Однако роль хранительницы очага не мешает ей заниматься бизнесом и записывать новые треки. Асаева со времен самоизоляции по коронавирусу начала заниматься сетевым бизнесом вместе со своим мужем Вильданом.