Возле Театра кукол в Уфе ради парковки хотят снести сквер. Сарапулова и Греков выступили против

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Возле уфимского Театра кукол, который на днях закрыли на реконструкцию, запланировано обустройство автомобильной парковки вместо детской площадки и сквера. Против этой идеи выступили замначальника главархитектуры города Ольга Сарапулова и мэр Сергей Греков. Они обменялись солидарными мнениями во время оперативного совещания в администрации башкирской столицы 8 февраля.

– Проектом благоустройства предусмотрен снос всей детской площадки и организации на ее месте большого парковочного пространства. Заказчику необходимо пересмотреть проект, потому что этот сквер ценен, и детская площадка являлось одной из 12 тематических детских площадок в Уфе. И исторические чертежи сохранились. Мы готовы подключиться с тем, чтобы восстановить ее исторический облик. – сказала Сарапулова.

Греков согласился с ней и заявил, что стоянка автомобилей у театра «совершенно недопустима»: «Житель может приехать на общественном транспорте, такси или прийти пешком. Тем более там исторический сквер и детская площадка». Сити-менеджер заявил о необходимости провести общественные слушания, «чтобы жители сказали, что им нужно».

Напомним, Театр кукол закрылся на реконструкцию 30 января. Проект масштабного ремонта предусматривает реконструкцию существующего здания, возведение пристроя к нему, а также благоустройство территории. После обновления в учреждении появится малый зрительный зал на 135 мест, детское кафе на 40 мест, а также музей, игровая комната и творческие студии. Работы на объекте начнутся в апреле-мае текущего года и завершатся к декабрю 2023-го.