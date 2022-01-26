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Общество26 января 2022 9:22

Театр кукол в Уфе закрывается на реконструкцию

Ремонтные работы будут завершены только к 2024 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Башкирский государственный театр кукол в Уфе закрывается на продолжительную реконструкцию. Последние спектакли – «Знаменитый Незнайка» и «Гадкий утенок» – будут сыграны 30 января. Об этом сегодня, 26 января, сообщила руководитель литературно-драматической части театра Диана Гараева.

– С марта спектакли театра кукол зрители смогут увидеть в малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета и на сцене Уфимской детской филармонии, – передала Гараева.

Напомним, новый проект театра предусматривает реконструкцию существующего здания, возведение пристроя к нему, а также благоустройство территории. После обновления в учреждении появится малый зрительный зал на 135 мест, детское кафе на 40 мест, а также музей, игровая комната и детские творческие студии. Реконструкцию планируется завершить к 450-летию башкирской столицы в 2024 году.