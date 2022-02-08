Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 5:28

С начала года на работу в Уфе было принято 106 коммунальщиков, нужно еще 687

В мэрии пополнение штата связали с увеличением зарплат
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

С начала года на работу в Уфе было принято 106 коммунальщиков для уборки дорог и улиц: 46 рабочих и 60 водителей и механизаторов. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов. Он связал пополнение штата с ранее обещанным увеличением зарплат.

По словам чиновника, городу необходимо еще 687 работников, чтобы закрыть дефицит кадров. Он надеется, что коммунальные службы удастся укомплектовать сотрудниками на 95% всего за месяц.

Коронавирус тем временем нивелировал приток рабочей силы по уборке улиц от снега. На прошлой неделе инфекцию подхватили 133 коммунальщика, за выходные число зараженных увеличилось до 270.