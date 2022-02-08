С начала года на работу в Уфе было принято 106 коммунальщиков, нужно еще 687

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С начала года на работу в Уфе было принято 106 коммунальщиков для уборки дорог и улиц: 46 рабочих и 60 водителей и механизаторов. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов. Он связал пополнение штата с ранее обещанным увеличением зарплат.

По словам чиновника, городу необходимо еще 687 работников, чтобы закрыть дефицит кадров. Он надеется, что коммунальные службы удастся укомплектовать сотрудниками на 95% всего за месяц.

Коронавирус тем временем нивелировал приток рабочей силы по уборке улиц от снега. На прошлой неделе инфекцию подхватили 133 коммунальщика, за выходные число зараженных увеличилось до 270.