Зарплата коммунальщиков Уфы при переработке вырастет до 40-60 тыс. рублей

Рост заработной платы у коммунальщиков Уфы составит от 25% до 40% Фото: Иван МАКЕЕВ

Зарплата работников ЖКХ Уфы при переработке поднимется до 40-60 тыс. рублей. Об этом на заседании башкирского правительства 25 января сообщил мэр Сергей Греков.

По словам сити-менеджера, сейчас укомплектованность должностей сферы ЖКХ в городе составляет только 60%. Это объясняется низкой зарплатой. Чтобы нормализовать ситуацию, мэрия ввела доплату за интенсивность труда: водители и механизаторы будут получать ее в размере 75% к тарифу, дорожные рабочие – 14%. Кроме того, до 100% у обеих категорий коммунальщиков будет увеличена ежемесячная премия.

Минимальная зарплата водителей и механизаторов пятого разряда без учета переработок и работы в выходные дни составит 45,2 тыс. рублей, а с переработкой – 60 тыс. рублей. Дорожные рабочие пятого разряда при повышенной интенсивности труда будут получать 40 тыс. рублей. Рост заработной платы составит от 25% до 40%. При этом зимой зарплаты будут на 20% выше, чем летом.