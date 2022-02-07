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Общество7 февраля 2022 15:26

В Уфе молодая мама упала вместе с коляской из-за неубранного снега

Инцидент произошел в микрорайоне «Кузнецовский затон»
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 7 февраля, в Уфе молодая мама рухнула на землю вместе с коляской, оступившись из-за неубранного снега. Как сообщает издание «Мой Башкортостан», инцидент произошел в микрорайоне «Кузнецовский затон».

Видео, на котором запечатлен инцидент, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах можно увидеть, как молодая женщина из-за большого количества снег вынуждена тащить коляску, идя спиной вперед. Через несколько мгновений она оступается и падает вместе с ребенком.

К счастью, девушка быстро смогла подняться на ноги, и буквально тут же к ней подбежал мужчина, который помог ей и малышу пройти заснеженный участок.

Напомним, недавно Мэр Уфы Сергей Греков жестко раскритиковал глав районов и руководителей коммунальных служб за работу по уборке снега. радоначальник заявил, что в порядок необходимо привести каждую улицу, дом, подъезд, а также кровли домов и торговых центров.