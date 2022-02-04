Мэр Уфы Сергей Греков «жестко раскритиковал» чиновников и коммунальные службы

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Сергей Греков на совещании «жестко раскритиковал» глав районов и руководителей коммунальных служб за работу по уборке снега. Об этом он сообщил в своих соцсетях сегодня, 4 февраля.

– Как глава Администрации высказал претензии. Работой их я не доволен! Я вижу, где и как убирается снег, как чистятся улицы и дороги и чистятся ли вообще. Вижу, что есть места, где в принципе ничего не делается. Это непозволительно! – заявил сити-менеджер.

По словам Грекова, каждый ответственный получил от него «жёсткие распоряжения максимально эффективно отработать на вверенных им территориях». Градоначальник заявил, что в порядок необходимо привести каждую улицу, дом, подъезд, а также кровли домов и торговых центров.

– Снега и ледяных глыб там быть не должно – надо думать о людях! Задачу я поставил предельно конкретную – ликвидировать проблему незамедлительно. Ничего не должно падать с крыш! – добавил мэр.

Он пообещал, что «спросит с каждого» чиновника «по всей строгости» и не примет «никаких отговорок». В случае некачественной уборки греков примет «самые строгие дисциплинарные меры».

Напомним, менее чем за сутки в результате падения снега с домов в Уфе пострадал один человек и пять автомобилей.