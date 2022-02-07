Радий Хабиров ответил на важный звонок во время прямого эфира

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Главе Башкирии Радию Хабирову во время онлайн-совещания в правительстве по телефону доложили о некорректной информации, которую в своем докладе представил гендиректор регионального оператора республики по капремонту Павел Сафонов. Чиновник в прямом эфире сообщил, что на местах проведения ремонтных работ установлены камеры видеонаблюдения, смотреть которые можно через сайт оператора. На самом деле оказалось, что записи не транслируются.

– Вот вы доклад делаете, но должны, наверное, понимать, что мы все контролируем. Мне сейчас раздался звонок от [начальника управления главы республики по социальным коммуникациям] Елены Прочаковской. Она не поленилась, пока вы делаете доклад, посмотреть камеры. Ваши камеры не работают, о которых вы мне сейчас доложили. Либо там у вас ничего не ведется, либо вы немножко там не контролируете. Будьте, пожалуйста, всегда ответственными: если вы что-то говорите, знайте, что это смотрится. Раз уж вы вынесли на такое большое совещание, что камеры работают, значит, они должны работать. – сказал Хабиров.

Руководитель республики крайне чувствительно реагирует на проблемы, связанные с капремонтом. Так, в 2021 году он заявил, что приехал бы с битой к подрядчику ремонта крыш домов, по вине которого в Стерлитамаке были затоплены 130 квартир.