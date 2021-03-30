«Я бы туда приехал с битой»: Хабиров рассказал о напряженной ситуации в одном из городов Башкирии

Хабирова возмутила работа подрядчика

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поднял вопрос недобросовестных подрядчиков капитального ремонта. Руководителя региона возмутила работа фирмы «Стройресурс», которая в 2020 году занималась ремонтом крыш в городе Стерлитамаке. По словам Хабиров, компания не смогла найти субподрядчиков, и ей пришлось проводить работы самостоятельно.

– Он [подрядчик «Стройресурс»] набрал с улицы шпану. (Я не людей ругаю – я ругаю руководителей, которые набрали низкоквалифицированную рабочую силу). Что эти замечательные люди начали делать: ремонт части крыш начался в июне-августе 2020 года, и с целью недопущения [срыва] сроков ремонта «Стройресурс» одновременно вскрыл 11 крыш. В результате выпадения осадков было затоплено 130 квартир. Ремонт кровли продолжался до октября-декабря 2020 года. Продолжительность доходила до четырех часов, неоднократно допускались грубейшие нарушения, – пересказал историю Хабиров.

Затем он спросил у гендиректора регионального оператора капитального ремонта Павла Сафонова, получил ли «Стройресурс» подряды на 2021 год – на что чиновник ему ответил, что, согласно торгам, подрядчик будет выполнять новые контракты.

– Вы же сами говорите – «не пускать организации, допустившие [нарушения]». У вас «Стройресурс» затопил 130 квартир и, насколько я понимаю, «Стройресурс» в этом году тоже получил лакомый кусок, правильно я понимаю? Молодец, – сказал Хабиров. – Я бы, наверное, туда приехал с битой, если бы узнал, что вы в Стерлитамаке вытворяли. Хорошо, что не сказали мне. Я бы сам поехал туда разбираться.

Глава Башкирии предложил вносить компании, которые провалили работу по капитальному ремонту в прошлом году, вносить в реестр недобросовестных подрядчиков. «Я, правда, не знаю, как вы сейчас это сделаете. Вы их сейчас внесете, задним числом, что ли, а у них подряд на 800 миллионов. Как вы это разрулите, я не знаю», - добавил Хабиров.