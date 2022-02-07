Перевозчик Искалин требует от мэрии Уфы возмещения более 3 млн рублей упущенной выгоды

Перевозчик Виктор Искалин требует от уфимской администрации возмещения 3,4 миллионов рублей упущенной выгоды. Текст претензионного письма мэрии башкирской столице «КП-Уфа» предоставила руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Уфы Наталья Тептерева.

По словам Искалина, сотрудники городской администрации не выдавали ему карты маршрута на протяжении трех недель, в связи с чем предприниматель не имел возможности осуществлять деятельность по перевозке пассажиров. Из-за этого перевозчик понес убытки в размере 3 471 417 рублей, возмещения которых он и требует от мэрии.

Наталья Тептерева рассказала, что сотрудники администрации Уфы не предоставили ответа на обращение предпринимателя, и потому Искалин уже завтра планирует подать иск в Арбитражный суд.

Напомним, недавно Арбитражный суд Башкирии отказался возвращать частному перевозчику Виктору Искалину свидетельства на автобусные маршруты №272 и №298 в Уфе.