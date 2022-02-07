В Башкирии выросло число больных коронавирусом, попадающих в больницы

Основное количество пациентов в ковид-госпиталях находятся в состоянии средней тяжести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 7 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии главный санитарный врач республики Анна Казак заявила, что в регионе продолжается рост больных коронавирусом и внебольничной пневмонией. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю выросла на 133%.

- В возрастной структуре – это работающее население в возрасте от 40 до 64 лет, то есть более 30%. Госпитализация тоже выросла – 36,3% больных госпитализированы от общего количества. Но, по тяжести заболевания, 90% — это средняя форма тяжести течения заболевания. 2,5 % госпитализированных только в тяжелой форме, которые требовали уже интенсивной терапии. В структуре заболеваемости, в основном, преобладает ковидная пневмония. В этой связи нужно с населением работать, чтобы обращались к врачам вовремя и не занимались самолечением, - подчеркнула Анна Казак.

По данным регионального Минздрава, за неделю в Башкирии количество новых заболевших коронавирусом увеличилось на 150 процентов.