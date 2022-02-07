Число новых заболевших ковидом в Башкирии выросло на 150%

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Башкирию накрыло пятой волной коронавируса, при этом пик эпидемии еще не достигнут. Число заболевших продолжает стремительно увеличиваться: за последние сутки ковид обнаружили еще у 2103 жителей республики, всего заболевших в регионе, уже насчитывается 143377 человек. При этом на пятой неделе 2022 года число заболевших по сравнению с четвертой неделей выросло сразу на 150 процентов.

Как отметили в республиканском Минздраве, подавляющее число активных случаев заболевания нуждается только в амбулаторном лечении – это 13840 человек. Еще 285 госпитализированы, состояние 32 пациентов врачи оценивают как тяжелое, поэтому они переведены в отделение интенсивной терапии. Для больных ковидом в республике развернуто 2824 инфекционных коек, занятость которых составляет 82 процента.

Что касается вакцинации, то на сегодняшний день в Башкирии первым компонентом привито уже 96 процентов от подлежащего иммунизации населения (это 2 239 231 человек), полностью завершили вакцинацию 89 процентов населения – 2 229 856 жителей региона. Также 2220 детей получили вакцину «Спутник-М».