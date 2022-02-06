За сутки коронавирус выявили еще у 1994 жителей Башкирии

Число новых случаев с каждым днем увеличивается на несколько сотен человек Фото: Виталий ТИМКИВ

Ежедневное число новых заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает расти с огромной скоростью. Так за минувшие сутки вирус выявили еще у 1994 жителей республики, а общее число зараженных достигло уже 141274 человек. Большая часть переносит болезнь легко и находится на амбулаторном лечении. Снизилось и ежедневное количество умерших от осложнений вируса: за сутки от осложнений ковида скончались 5 жителей региона, всего же – 4832 человека. Еще 257 выздоровели, всего смогли победить ковид уже 124183 жителя республики.

Продолжается в Башкирии и вакцинация от ковида – первым компонентом привились 2390684 человек, еще 2229194 полностью завершили вакцинацию.

Напомним, что в первой половине марта в Сибае откроется четвертый ковидный госпиталь. В феврале планируется открытие инфекционного центра и в Туймазах.