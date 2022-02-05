Четвертый ковид-госпиталь в Башкирии будет открыт в первой половине марта

фото: vk.com // Рустем Афзалов

В Башкирии четвёртый ковид-госпиталь, который сейчас строится в городе Сибае, будет открыт в первой половине марта. Об этом на заседании антиковидного оперштаба 4 февраля сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. По словам мэра Сибая Рустема Афзалова, на данный момент строители обшивают стены больницы и готовят дорогу к ней.

Ранее сообщалось, что еще один инфекционный центр – в городе Туймазы – будет запущен в феврале. Глава региона Радий Хабиров поручил местному Минздраву перегруппировать силы и средства с учетом открытия новых лечебниц и сформировать штатные списки медработников.

Напомним, сейчас в Башкирии работают два инфекционных центра, построенных специально для лечения пациентов с коронавирусом: один находится в селе Зубово под Уфой, второй – в Стерлитамаке.