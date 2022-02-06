В ходе массовых рейдов сотрудники ГИБДД Башкирии остановили 70 нетрезвых водителей

Фото: Рустем АХУНОВ

В минувшую пятницу и субботу в Башкирии проводились массовые рейды ГИБДД на дорогах. Основной задачей дорожных инспекторов было выявление нетрезвых водителей, а вот итоги проверки оказались неутешительными. По данным региональной Госавтоинспекции, всего в республике остановили 70 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. По каждому случаю ведется разбирательство. Всего за выходные инспекторы зарегистрировали более 4,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Напомним, сегодня утром в Сибае иномарка въехала в жилой дом. Никто из жильцов не пострадал, а водителя и двух его пассажиров с травмами и ушибами увезли в больницу.