В Башкирии автомобиль протаранил жилой дом: трое пострадавших в больнице

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня около 7 утра в Сибае автомобиль протаранил частный жилой дом. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель Mitsubishi Lancer Cedia на пересечении улиц Кирова-Спартака не справился с управлением, из-за чего машина выехала с дороги и влетела в стену дома. Стена практически не пострадала, и жильцы отделались испугом. А вот самому водителю и двум его пассажирам – мужчинам 29 и 30 лет повезло меньше. С травмами и ушибами их увезли в больницу и госпитализировали. Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии предстоит разбираться сотрудникам дорожной полиции.

Фото: ГИБДД по РБ

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 9 человек получили травмы, - добавили в пресс-службе ведомства.