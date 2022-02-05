72 семьи из разваливающейся «девятиэтажки» в Уфе получили новые квартиры

фото: ufacity.info

В Уфе сегодня, 5 февраля, жильцам разваливающейся «девятиэтажки» по Уфимскому шоссе, 4 вручили ключи от новых квартир. Теперь 72 семьи будут строить свой быт в доме по улице Комсомольской, 106/3. Об этом сообщила городская администрация.

Ключи новоселам в торжественной обстановке вручали вице-мэр Артур Гафаров и замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов.

– Качество квартир, которые сейчас мы посмотрели вместе с жильцами, вызывает восторг. Радует, что в данной ситуации застройщиком выступил коммерческий застройщик. Мы надеемся, что в будущем застройщики также будут участвовать в реализации социальных программ. – отметил чиновник.

фото: ufacity.info

Квартиры горожанам предоставили с чистовой отделкой с площадью не меньше той, что была в старом жилье.

Напомним, в 2014 году два подъезда дома на Уфимском Шоссе 1975 года постройки были признаны аварийным из-за карстового провала под ним и расселены. А вот жильцы оставшихся двух подъездов остались. Они жаловались в прокуратуру, что боятся находиться в квартирах с глубокими трещинами на стенах и лопающимися от покосившихся рам оконных стекол. Суд признал дом полностью аварийным, однако еще несколько лет уфимцы продолжали жить в разваливающейся «девятиэтажке». Как отметили в мэрии, для их расселения в новый дом из республиканской адресной инвестпрограммы и местного бюджета было выделено 183,6 млн рублей.