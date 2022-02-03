Новый ковид-госпиталь в Башкирии будет открыт в феврале

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Новый ковид-госпиталь, который строится в башкирском городе Туймазы, будет открыт в феврале. Такой же инфекционный центр в Сибае введут в эксплуатацию позже. Об этом 3 февраля на своей странице в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что в регионе продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

– Система здравоохранения в состоянии госпитализировать всех, кто в этом нуждается. Наш потенциал - до 10 тысяч ковидных коек, – добавил руководитель Башкирии.

Хабиров также обратился к руководителям предприятий с просьбой по максимуму перевести сотрудников на дистанционную работу.