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Общество3 февраля 2022 6:50

Новый ковид-госпиталь в Башкирии будет открыт в феврале

На данный момент система здравоохранения республики в состоянии госпитализировать всех, кто в этом нуждается, сообщил глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Новый ковид-госпиталь, который строится в башкирском городе Туймазы, будет открыт в феврале. Такой же инфекционный центр в Сибае введут в эксплуатацию позже. Об этом 3 февраля на своей странице в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что в регионе продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

– Система здравоохранения в состоянии госпитализировать всех, кто в этом нуждается. Наш потенциал - до 10 тысяч ковидных коек, – добавил руководитель Башкирии.

Хабиров также обратился к руководителям предприятий с просьбой по максимуму перевести сотрудников на дистанционную работу.