«Салават Юлаев» может не доиграть регулярный чемпионат КХЛ

Незадолго до приостановки чемпионата несколько матчей СЮ были отменены из-за вспышки коронавируса в команде

«Салават Юлаев», равно как и другие команды, может не доиграть регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Руководство КХЛ раздумывает над тем, чтобы не возобновлять «регулярку» из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом со ссылкой на заявление Лиги, оглашенное в эфире «Первого канала», сообщил «КП-Спорт».

– Решение не доигрывать «регулярку» […] позволит избежать заражения игроков и зрителей. Важно, что клубы в оптимальных составах смогут подойти к играм на вылет. Продолжать внутренний чемпионат невозможно, многие игроки КХЛ представляют свои сборные на Олимпиаде в Пекине. – следует из заявления.

Подчеркивается, что решение еще не окончательное: последнее слово – за советом директоров КХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Лиги был приостановлен в январе текущего года из-за вспышек COVID-19 в клубах. Незадолго до этого несколько встреч с участием «Салавата Юлаева» были отменены из-за коронавируса у восьми игроков и одного тренера команды.