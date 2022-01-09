В КХЛ заявили об отмене матчей «Салавата Юлаева» в Риге и Хельсинки

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Накануне Континентальная хоккейная лига опубликовала на сайте сообщение об отмене матчей «Салавата Юлаева». Речь идет о матче «Йокерит»- «СЮ», который должен был пройти в Хельсинки 8 января, и «Динамо»-«СЮ», запланированный на 10 января в Риге. Как уточнили в Лиге, у 8 игроков и 1 тренера оказались положительные тесты на коронавирус.

- Главная задача — не допустить массовой вспышки заболевания по всей Лиге. Будут проводиться игры тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков. Главная цель всех вариантов — сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя, - подчеркнули в КХЛ.

В ХК «Салават Юлаев» также прокомментировали отмену матчей.

- Вопрос переноса матчей на сегодняшний день пока остаётся открытым. Нас проинформировали, что в том случае, если этот вопрос не будет решён, команде «Салават Юлаев» будет засчитано техническое поражение, - отметили в руководстве клуба.