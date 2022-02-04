Число заболевших коронавирусом школьников в Башкирии за неделю увеличилось почти в три раза

Коронавирусом в Башкирии болеют 1,9% школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 школьников в Башкирии за неделю увеличилось в 2,8 раза – с 0,67% от общего количества учащихся до 1,9%. Об этом на заседании местного оперштаба 4 февраля сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

Учитывая, что в регионе насчитывается около 488 тыс. школьников, то на данный момент коронавирусом болеют порядка 9,2 тыс. детей и подростков.

– Среди учителей заболеваемость больше – почти 6% педагогов на больничном. По решению муниципалитетов на карантин закрыто 216 школ и 14 колледжей. Половину уфимских школ также перевели на дистанционный режим из-за большого количества заболевших учеников, – передал чиновник. Напомним, накануне стало известно о полном уходе на дистант школьников городе Баймака.

В столице Башкирии Уфе тем временем разворачиваются сразу три ковид-госпиталя для несовершеннолетних: на базе клинического инфекционного центра в Зубово, РКИБ и детской больницы №17.