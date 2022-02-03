Все школы одного из городов Башкирии переходят на дистант из-за обострения COVID-19

Из 8,2 тыс. школьников в Баймакском районе коронавирусом болеют 42 человека, ОРВИ - 1 385. Фото: Евгения ГУСЕВА

В башкирском городе Баймаке все школы переходят на дистанционное обучение из-за обострения ситуации с COVID-19 и ОРВИ. Такое решение 3 февраля принял местный оперштаб, сообщил в своих соцсетях глава Баймакского района Фанис Аминев.

– Дистанционное обучение вводится на неделю, дальнейшие решения районный штаб будет принимать с учетом эпидемиологический обстановки, – передал чиновник. – В случае сохранения роста заболеваемости в данных организациях онлайн-обучение продлят еще на 7 дней.

По словам Аминева, всего в районе насчитывается 8,2 тыс. школьников, 1 385 из них сейчас болеют ОРВИ, 42 - коронавирусом.