В Уфе с 3 на 4 февраля из-за схода снега с домов пострадал один человек и пять автомобилей

В четырех случаях снег упал на автомобили, в одном - на человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе с вечера 3 февраля по 11:00 4 февраля произошло пять случаев схода снега с домов: пострадал один человек и повредились пять автомобилей. Инциденты были зарегистрированы в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– В четырех случаях снег упал на автомобили – механические повреждения получили «Лада-Ларгус», «Киа-Рио», «Мицубиши-Паджеро» и два «Рено-Дастер», – передали в экстренном ведомстве.

Случай с пострадавшим человеком произошел напротив дома по улице Карла Маркса, 37/3: снег сошел с крыши здания и рухнул на 25-летнего уфимца. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.