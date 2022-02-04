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Происшествия4 февраля 2022 7:32

В Уфе с 3 на 4 февраля из-за схода снега с домов пострадал один человек и пять автомобилей

Инциденты были зарегистрированы в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В четырех случаях снег упал на автомобили, в одном - на человека

В четырех случаях снег упал на автомобили, в одном - на человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе с вечера 3 февраля по 11:00 4 февраля произошло пять случаев схода снега с домов: пострадал один человек и повредились пять автомобилей. Инциденты были зарегистрированы в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– В четырех случаях снег упал на автомобили – механические повреждения получили «Лада-Ларгус», «Киа-Рио», «Мицубиши-Паджеро» и два «Рено-Дастер», – передали в экстренном ведомстве.

Случай с пострадавшим человеком произошел напротив дома по улице Карла Маркса, 37/3: снег сошел с крыши здания и рухнул на 25-летнего уфимца. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.