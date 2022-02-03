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Здоровье3 февраля 2022 15:22

Роспотребнадзор прокомментировал появление в Башкирии более заразного вида штамма «омикрон»

Данный вид COVID-19 также получил название «стелс-омикрон»
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал появление в республике более заразного вида штамма «омикрон».

Так называемый, «стелс-омикрон», кроме Башкирии, выявили в Москве, Ростовской области и в республике Марий Эл. Уровень его заразности специалисты характеризуют как «необычайно высокий».

Сотрудники регионального Роспотребнадзор заверяют, знание данного подштамма «для населения не является информативным», поскольку профилактика заболевания, его диагностика и лечение такие же, как и при обычном «омикроне».

– Сведения о выявленных подштаммах находятся в НИИ Роспотребнадзора, результаты секвенирования важны научному сообществу для понимания как изменяется штамм и что он него ожидать, – сообщило ведомство.