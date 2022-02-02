В Башкирии выявили новый еще более заразный вид штамма «омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что Башкирия вошла в число регионов, где обнаружили новый, более заразный подвид «омикрона» ВА.2, сообщили в kp.ru.

По словам Поповой, этот подвид коронавируса, который также называют «стелс-омикроном», считается еще намного более заразным. Уровень заразности она охарактеризовала, как «необычайно высокий».

Помимо Башкирии «стелс-омикрон» выявили в Москве, Ростовской области и в республике Марий Эл.