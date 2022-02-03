В Стерлитамаке три дня подряд содержание загрязняющих веществ в воздухе превышало норму в 1,4-3 раза

В воздухе Стерлитамака обнаружено аномальное содержание бензола, этилбензола, п-, о-ксилола и толуола. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минэкологии Башкирии 3 февраля опубликовало данные мониторинга воздуха в Стерлитамаке за 28-30 января. Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в этом городе регистрировалось ежедневно. Передвижная лаборатория выявила в атмосфере аномальное содержание бензола, этилбензола, п- и о-ксилола, а также толуола.

Ниже – результаты отбора проб на точках с превышением ПДК.

– 28 января – этилбензол 3 ПДК, п-ксилол 1,8 ПДК (замеры проводились на проспекте Октября, 83); бензол 1,6 ПДК, толуол 1,9 ПДК (село Наумовка, Ленина, 20);

– 29 января – толуол 2,8 ПДК, бензол и этилбензол 1,8 ПДК (Водолаженко, 2а); бензол 1,4 ПДК и этилбензол 2,8 ПДК (село Мариинский, Хвойная, 14);

– 30 января – толуол 2,8 ПДК, бензол 3 ПДК, этилбензол 2,4 ПДК, ксилол 1,8 ПДК (проспект Октября, 83); толуол 2,7 ПДК, этилбензол 2,5 ПДК, п-ксилол 2,8 ПДК, о-ксилол 1,5 ПДК (Элеваторная, 49).

В Минэкологии добавили, что превышение загрязняющего вещества 28 января также было обнаружено в городе Салавате – анализ проб по Ленина, 27 показал содержание п-ксилола на уровне 2,6 ПДК.

– Возможными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Стерлитамака и Салавата могут быть объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Эти предприятия внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, в связи с чем подлежат федеральному экологическому надзору, – передали в ведомстве.

Напомним, два предприятия в городе Салавате ожидают внеплановую проверку Росприроднадзора. Ее инициатором выступила руководитель надзорного ведомства Светлана Радионова. По ее словам, «качество воздуха в Башкирии – за пределами всех нормативов».