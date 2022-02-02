Февральская температура воздуха в Башкирии будет на 1-2° выше нормы

В ближайшие сутки температура воздуха в Башкирии поднимется до +1 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха в последний месяц зимы в Башкирии прогнозируется на 1-2° выше нормы. Об этом 2 февраля сообщил Башгидромет. В ведомстве пояснили, что февральская норма для республики – это -13,8°.

– Месячное количество осадков предполагается около нормы – 20-40 мм, – передали синоптики.

В ближайшие сутки температура воздуха в регионе начнет подниматься: ночью 3 февраля столбики термометров покажут -5,-10°, днем +1,-4°. По республике пройдет мокрый снег, в отдельных районах поднимется метель при усилении южного ветра.