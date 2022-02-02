В Башкирии при столкновении Kia Sportage и Hyundai Solaris пострадала 17-летняя девушка

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Кигинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек пострадала 17-летняя девушка. ДТП случилось утром 1 февраля, передали в региональной Госавтоинспекции.

На 241-м километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка в аварию попали встречные Kia Sportage и Hyundai Solaris. В результате происшествия травмы получили два человека: 17-летняя пассажирка из первой машины и 41-летняя женщина, сидевшая за рулем второй.

фото: ГИБДД РБ

Сейчас ГИБДД проводит разбирательство по факту инцидента.

В минувшую субботу, 29 января, на той же трассе, но уже в Караидельском районе, столкнулись вазовская «десятка» и лесовоз Volvo.