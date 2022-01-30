В Башкирии ВАЗ-2110 влетел в лесовоз, есть пострадавшие

Авария произошла днем 29 января. Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии два человека пострадали при столкновении ВАЗ-2110 и лесовоза Volvo.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что серьезная авария произошла в Караидельском районе республики днем 29 января. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогу лесовозу Volvo, из-за чего и произошло столкновение.

По данным госавтоинспекции, травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля. 39-летнего мужчину и его 35-летнюю спутницу увезли в больницу. Водитель тяжелого грузовика не пострадал.

Сейчас в ГИБДД устанавливают истинные причины ДТП с двумя пострадавшими.