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Происшествия30 января 2022 11:59

В Башкирии ВАЗ-2110 влетел в лесовоз, есть пострадавшие

ДТП произошло в Караидельском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Авария произошла днем 29 января. Фото: ГИБДД Башкирии

Авария произошла днем 29 января. Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии два человека пострадали при столкновении ВАЗ-2110 и лесовоза Volvo.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что серьезная авария произошла в Караидельском районе республики днем 29 января. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогу лесовозу Volvo, из-за чего и произошло столкновение.

По данным госавтоинспекции, травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля. 39-летнего мужчину и его 35-летнюю спутницу увезли в больницу. Водитель тяжелого грузовика не пострадал.

Сейчас в ГИБДД устанавливают истинные причины ДТП с двумя пострадавшими.

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