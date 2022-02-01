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Общество1 февраля 2022 11:00

Минздрав Башкирии рассказал, в какое время идти в поликлинику, чтобы не нарваться на очередь

На фоне распространения коронавируса эта проблема стала особенно актуальной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На прием к специалисту в поликлинику лучше идти после полудня

На прием к специалисту в поликлинику лучше идти после полудня

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оптимальное время для похода в поликлинику - после полудня. В это время в лечебницах сокращается количество очередей. Об этом 1 февраля на профильном брифинге рассказала первый замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова.

– Наша общая тенденция – попасть к врачу с утра, хотя поликлинические отделения у нас работают с 7:30 до 22:00. Весь этот период можно обращаться за медицинской помощью. Как правило, после 12:00 значительно уменьшается количество очередей, во второй половине дня их в большинстве поликлиник практически нет, – отметил чиновница.

Напомним, на фоне обострения ситуации с распространением COVID-19 в Башкирии уже вторую неделю подряд по понедельникам жители вынуждены стоять в огромных очередях - в том числе и на улице.